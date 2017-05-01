İstanbul'da 1 Mayıs

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) üyeleri, 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenleri andı.



Türk-İş üyesi bir grup, ellerinde kurum flamaları ve 1 Mayıs için hazırlanan çelenkle sloganlar atarak Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na doğru yürüdü.



"Grev hakkımız engellenemez", "Yaşasın işçilerin birliği", "Taşeronlar kadroya alınsın" şeklinde sloganlar atan gruptakiler, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.



Sendikacılar burada 1 Mayıs 1977'de yılında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, daha sonra Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.



Türk-İş Eğitim Genel Sekreteri Nazmi Irgat, burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın, işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla kararlılığıyla dayanışmasıyla anlamlı bir gün olduğunu söyledi.



Dil, dil, ırk, siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın, emek gücüyle yaşam mücadelesi verdiklerini dile getiren Irgat, "Ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir kez daha bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi, ülkemizin diğer şehirlerinde, dünyanın birçok yerinde bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar." diye konuştu.



"Barış, emek ve özgürlük" sloganlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Irgat şöyle devam etti:



"Sorunlara karşı mücadeleyi yükseltmek için tekrar bir aradayız. Kıdem tazminatımıza el uzatılmasına, haksız yere işten çıkarmalara, açlığa ve sefalete mahkum bırakılmaya, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye ve topyekun hayatımızın karartılmasına karşı alanlardayız. Eşitliği, barışı, kardeşliği, özgürlüğü ülkemizde egemen kılacak güç bizleriz. Tüm kurum ve kurallarıyla demokrasi ancak bizlerin mücadelesiyle sağlanabilir."



Irgat, taşeron işçi sorununun çözülmesini talep ettiklerini vurgulayarak, asgari ücretin birey değil aile temelinde hesaplanmasını istedi.



Grup, açıklamanın ardından Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.