İstanbul'da 1 Mayıs

İstanbul emniyeti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Bakırköy Halk Pazarı'ndaki kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 4 kademeden oluşan güvenlik tedbiri uygulanıyor.



AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde, 30 bin 101 polis görev yapıyor.



Kentte 3 polis helikopteri çalışmalara havadan destek verirken, çeşitli noktalara 120 TOMA konuşlandırıldı.



İstanbul emniyeti, 1 Mayıs önlemlerini kentte görev yapan polislerle alırken, gerek duyulması halinde iç hizmetlerde mesai yapan personele de sahada görevlendirileceğini duyurdu.



Bakırköy'de 4 kademeli güvenlik



Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılacak kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 4 kademeden oluşan güvenlik tedbiri alındı.



Polis ekipleri, sendika üyelerinin ve katılımcıların ilk toplama noktalarında, katılımcıların yoğun olarak kullanacağı metro ve metrobüs duraklarında, grupların miting alanına yürüyecekleri güzergahlarda ve miting alanında geniş güvenlik tedbirleri uyguluyor.



Kutlama yapılacak bölgelerde dedektörlü polisler ile bomba inceleme ve imha uzmanları detaylı çalışma yürütürken, bu ekiplere özel eğitimli köpeklerin yanı sıra polis helikopterleri, TOMA'lar ve zırhlı araçlarla destek veriliyor.



İstanbul emniyeti, 1 Mayıs'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kapatılan Taksim Meydanı'na yürümek isteyenleri engellemek için de önlem alıyor.