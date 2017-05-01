İstanbul'da 1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'na girmeye çalışan 13 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Valiliğince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kapatılan Taksim Meydanı'na girmek isteyenlere polis ekipleri izin vermiyor.



Talimhane'den üzerinde "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı tişörtler bulunan bir grup sloganlar atarak Taksim Meydanı'na girmeye çalıştı. "Taksim yasağına hayır" pankartı açarak, "Yaşasın Taksim direnişimiz", "Meydanlar halka kapatılamaz" sloganları atan grubu, polis ekipleri dağılmaları konusunda uyardı. Uyarılara rağmen meydana girmek isteyen gruba çevik kuvvet müdahale etti. Bu sırada 13 kişi gözaltına alındı.



Beşiktaş'tan Taksim'e yürüyüşe izin verilmedi



Beşiktaş'ta da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen iki ayrı gruba müdahale edildi.



Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 30 kişilik bir grup, buradan Taksim'e yürümek istedi.



Çevrede güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, grubu, Taksim'de toplanılmasına izin verilmediğini hatırlatarak, dağılmaları konusunda uyardı. Gruptakiler Taksim'e yürümekte ısrar edince çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek, gözaltına aldı.



Bu arada, Köyiçi bölgesinden Beşiktaş Meydanı'na gelen ve "Hayır Sonra" yazılı yelekler giyen yaklaşık 15 kişilik bir grubun önü de çevik kuvvet ekiplerince kesildi.



Taksim'e yürümelerine izin verilmeyen gruptakiler de polis ekiplerince gözaltına alındı.



Kısa süre önce de Beşiktaş'ta toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup, buradan Taksim'e çıkmak istemiş ve polis ekiplerinin müdahalesiyle 23 kişi gözaltına alınmıştı.