İstanbul'da 1 Mayıs

Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.



Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "İşte Hak-İş, İşte 1 Mayıs" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na geldi. Burada 40 yıl önce hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.



Ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan grup adına İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman açıklama yaptı.



Türkiye'nin işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta alanlarda olduklarını belirten Şişman, "Taşeron işçilerine kadro, geçici ve mevsimlik işçilerin ise sorunlarının acilen çözülsün istiyoruz." ifadesini kullandı.



"Teröre Hayır, Kardeşliğe evet diyoruz." diyen Şişman, "Referandum sonrası uyum yasalarının daha demokratik bir Türkiye için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla hayata geçirilmesini istiyoruz. 16 Nisan'da oylanan 18 maddelik anayasa değişikliğinin, Türkiye'nin demokratik geleceği için yeni bir milat oluşturduğunu biliyor ve önemsiyoruz." diye konuştu.



"Örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' şiarıyla sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ettikleri için alanlarda olduklarını vurgulayan Şişman, şöyle devam etti:



"Taşeron işçilerin kamu kurumlarına kadrolu işçi olarak alınmasını, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, işsizlikle etkin olarak mücadele edilmesini, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını, insan onuruna yaraşır saygın, asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini ve yoksulluğun önlenmesini talep ediyoruz."



Türkiye'de terörün bir an önce son bulmasını istediklerini ve terörün her türlüsünü karşı olduklarını dile getiren Şişman, Türkiye'de tarihte eşi benzeri olmayan hain bir 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını hatırlattı.



Şişman, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde, terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine olan inancımızı vurgulamak için Erzurum'dayız. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuz için alanlardayız. FETÖ, PKK, DEAŞ, YPG, DHKP-C ve diğerleri, hepsi terör örgütüdür. Ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Türkiye'nin içeride ve sınırlarının ötesinde her türlü teröre karşı mücadelesini desteklemek için alanlardayız. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz."



Açıklamanın ardından grup, Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.