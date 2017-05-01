İstanbul'da 1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beşiktaş'ta toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.



Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup, buradan Taksim'e çıkmak istedi.



Çevrede güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekipleri grubun önüne geçerek dağılmaları uyarısında bulundu.



Uyarılara rağmen yürümek isteyen yaklaşık 20 kişilik grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.