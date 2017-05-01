İstanbul'da 1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelindeki güvenlik uygulamaları arttırıldı.



DİSK, KESK, TMMOB, TBB ve 1 Mayıs Bileşenlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacağı Bakırköy Halk Pazarı alanına çıkan tüm girişler, sivil araçların geçişine kapatıldı.



Polis tarafından Okmeydanı Şark Kahvesi girişinde önlem alınırken, Mecidiyeköy Meydanı'nda, Fatih Saraçhane Parkı'nda çevik kuvvet ekiplerinin de tedbir amaçlı bekletildiği görüldü. Beşiktaş'ta da DİSK binasına giden ara sokaklarda güvenlik önlemi alındı.



Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Çamlıca gişelerindeki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Ek önlemler kapsamında bazı araçlar polis ekipleri tarafından durdurularak kontrol edildi.



Ayrıca metro, metrobüs ve Marmaray istasyonları ile Kadıköy ve Üsküdar'daki vapur ve feribot iskelelerinde de ekiplerin güvenlik önlemlerini arttırdığı görüldü.



Öte yandan, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında bulunduğu siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, iki koldan kutlama alanına yürüyecek.



Güvenli tedbirleri kapsamında 30 bin 101 emniyet mensubunun görev yapacağı İstanbul'da bazı yollar da trafiğe kapatıldı.



İncirli ve Marmara Forum önünden miting alanını dönen cadde ve sokakların trafiğe kapatılması nedeniyle, zaman zaman E-5'te İncirli-Merter yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.