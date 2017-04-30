İstanbul Cup'ta Şampiyon Elina Svitolina

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.



Garanti Koza Arena'da oynanan tekler finalinde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile 6 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Ukraynalı tenisçi, ilk seti 6-2 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren Svitolina rakibini 6-4 yenerek maçı 2-0 kazandı ve şampiyon oldu.



Bu sonucun ardından 43 bin doların sahibi olan Ukraynalı sporcu, kariyerinde de 7. WTA şampiyonluğuna ulaştı. - İSTANBUL