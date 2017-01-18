İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Soruşturma Kapsamında Terör Örgütü Fetö'nün Şifreli...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları gerekçesiyle 54 ilde 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Soruşturma Kapsamında Terör Örgütü Fetö'nün Şifreli...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları gerekçesiyle 54 ilde 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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