İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle modacı Barbaros Şansal hakkında "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenen Şansal'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davanın da bu dosyayla birleştirilmesi istendi.