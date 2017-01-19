İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Örgütü Deaş'a Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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