İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Örgütü Deaş'a Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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