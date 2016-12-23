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Son Dakika! İstanbul'da IŞİD Operasyonu! 31 Şüpheli Gözaltında

Son Dakika! İstanbul'da IŞİD Operasyonu! 31 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 31'i yakalandı.

Son Dakika! İstanbul'da IŞİD Operasyonu! 31 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

ARAMA VE EL KOYMA KARARI

Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hâkimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

31'İ GÖZALTINDA

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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