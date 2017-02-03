Barbaros Şansal İçin 3 Yıl Hapis Cezası İstendi

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen ve Türkiye'de tutuklu yargılanan modacı Barbaros Şansal için 3 yıl hapis cezası istendi.

Barbaros Şansal İçin 3 Yıl Hapis Cezası İstendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

KIBRIS'TAN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirmiş, Şansal 2 Ocak'ta sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmişti.

Şansal, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

HAVALİMANINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Barbaros Şansal, KKTC'den Türkiye'ye getirildiğinde, uçaktan indirilirken aprondaki bir grubun saldırısına uğramıştı.

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