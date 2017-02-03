Barbaros Şansal İçin 3 Yıl Hapis Cezası İstendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
KIBRIS'TAN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ
Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirmiş, Şansal 2 Ocak'ta sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmişti.
Şansal, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
HAVALİMANINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Barbaros Şansal, KKTC'den Türkiye'ye getirildiğinde, uçaktan indirilirken aprondaki bir grubun saldırısına uğramıştı.