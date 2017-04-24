İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Hrant Dink Cinayetine İlişkin Hazırlanan Üçüncü İddianamede,...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianamede, tüm şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, aralarında FETÖ elebaşı Gülen ile eski savcı Zekeriya Öz ve jandarma görevlilerinin de olduğu 40 şüpheli hakkında ise ayrıca "kasten öldürmeye iştirak" suçundan müebbet hapis cezası istendi.