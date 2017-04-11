İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Mustafa Ünal ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüphelinin, "darbeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.