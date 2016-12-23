İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne Mensup Oldukları İddiasıyla...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlunun da bulunduğu 12'si tutuklu 13 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi