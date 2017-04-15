İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö'nün Medya Yapılanması Davasında Tahliyelerine Karar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.