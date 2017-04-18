İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet gazetesinin bazı yöneticileri ve vakıf yönetim kurulu üyeleri ile FETÖ irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan gazetenin muhasebe biriminde çalışan Yusuf Emre İper, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, aynı soruşturmada gözaltına alınan gazetede motorlu kurye olarak çalışan Yavuz Yakışkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.