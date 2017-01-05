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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Himmet" Adı Altında Para Toplayarak Fetö Finansman Sağladıkları...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Himmet" Adı Altında Para Toplayarak Fetö Finansman Sağladıkları...

IHAAW154713-ASA/05-01-2017 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "himmet" adı altında para toplayarak FETÖ finansman sağladıkları iddia edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,

IHAAW154713-ASA/05-01-2017

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "himmet" adı altında para toplayarak FETÖ finansman sağladıkları iddia edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkardı. 05.01.2017 15: 47: 13 TSI
NNNN - İSTANBUL

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