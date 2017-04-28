İstanbul Çevik Kuvvet Polislerinden Çanakkale Şehitlerine Ziyaret

Haber: Ersan SAN /İSTANBUL-DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, 'Her polis Çanakkale Şehitliği'ni görmeli' projesi kapsamında İstanbul'da görev yapan çevik kuvvet polisleri için bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda polisler, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Polislere rehberler Çanakkale Zaferi'ni Çanakkale'de anlatıldı.