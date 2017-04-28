İstanbul Çevik Kuvvet Polislerinden Çanakkale Şehitlerine Ziyaret
Haber: Ersan SAN /İSTANBUL-DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.
Haber: Ersan SAN /İSTANBUL-DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, 'Her polis Çanakkale Şehitliği'ni görmeli' projesi kapsamında İstanbul'da görev yapan çevik kuvvet polisleri için bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda polisler, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Polislere rehberler Çanakkale Zaferi'ni Çanakkale'de anlatıldı.