İstanbul Çaya Doydu

Klasik siyah çaylardan meyve ve bitki çaylarına kadar birçok çeşidin çay severlere sunulduğu festivalde katılımcılar çay kültürü üzerine farklı bir deneyim yaşama fırsatı elde etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen workshoplar ile çay uzmanları, dünya çay trendlerini, doğru çay demleme ve çay tadım tekniklerini katılımcılarla paylaştı.

Ayşe Tolga İyi Yaşam Sohbeti Yoğun İlgi Gördü

Bu sene ilk kez düzenlenen Uluslararası Çay Festivali'nde İyi Yaşam Danışmanı ve oyuncu Ayşe Tolga iyi bir yaşam için bitki ve meyve çaylarının hayatımızdaki yerini anlatan sohbetiyle sevenleri ile buluştu.

Haydarpaşa Tren Garı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Doğadan Araştırma ve Geliştirme Müdürü Emre Taşkın dünya üzerinde çayın önemini, hayata kattığı kültürel, spritüal, keyif ve sağlık anlamlarını aktardığı "Dünya Dilimin Ucunda" workshopu ile çay tadımı, nasıl yapıldığı, nasıl yorumlandığı ve tadımın inceliklerine dair ipuçlarını paylaştı. Sri Lanka, Hindistan, Kenya, Çin, Türkiye, Endonezya, Arjantin, Rwanda gibi dünyanın farklı coğrafyalarında üretilen siyah çayların tanıtımı ve tadımı gerçekleştirildi.

