İstanbul Çankaya'da

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), Ressam Devrim Erbil'in 'Şiirsel Soyutlamalarla İstanbul' sergisine ev sahipliği yapıyor. Başkentli sanatseverler sergiyi 25 Şubat'a kadar gezebilecek.



Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), Türk resminin yaşayan en önemli sanatçılarından ressam Devrim Erbil'in 'Şiirsel Soyutlamalarla İstanbul' sergisine ev sahipliği yapıyor. 1 Şubat'ta açılış gecesiyle başlayan sergi, Başkentli sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Sergide, Devrim Erbil'in çocukluk yaşlarından itibaren arkadaşı Fotoğraf Sanatçısı Ozan Sağdıç'ın da Erbil'le anılarını yansıtan, "Sağdıcın Sağdıcı Devrim Erbil" adlı fotoğraf sergisi de yer alıyor.



"80'inci yaşımın en önemli sergisi"



İstanbul temalı eserlerden oluşan serginin açılışı öncesi konuşan Devrim Erbil, "Çağdaş Sanatlar Merkezi, benim çok sevdiğim, beğendiğim bir kültür merkezi. Oldukça büyük bulduğum bu merkezde, büyük bir sergi hayal ederdim. Ben sanatın bir sınıfa ait kalmamasını, halkın sanata kolayca ulaşabilmesini çok önemli buluyorum. Doğrusu burada hayallerimin sergisini açtım. Yılların birikimi olan çalışmalarımdan yaptığım seçkide, buraya yakışır bir sergi oluşturmaya özen gösterdim. 80 yaşıma geldim hala büyük bir heyecan ve coşkuyla çalışıyorum. Bu sergiyi 80'inci yaşımın en önemli sergisi olarak görüyorum" dedi.



Sergi açılışına katılan Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da, Çankaya Belediyesi olarak değerli sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



İmza gününe dönüştü



Açılış öncesi ve sonrasında sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Erbil, hayranlarının isteklerini kırmadı. Açılışı spontane bir imza gününe dönüşen sergide Erbil, hayranları ve öğrencileriyle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Konferans 4 Şubat'ta



ÇSM'de 25 Şubat'a kadar gezilebilecek sergi içerisinde ayrıca 4 Şubat saat 14.00'de Devrim Erbil Konferansı da düzenlenecek. 60'ıncı sanat yılını kutlayan Erbil konferansta, deneyimlerini yeni nesil ile paylaşacak. - ANKARA