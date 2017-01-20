İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Öğrencilere Karne Hediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Bir Takdir de Büyükşehirden Projesi" kapsamında, takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanan 16 bin öğrenciyi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.



Güngören'deki Tozkoparan Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, belediyeciliğin sadece yol ve asfalt yapımından ibaret olmadığını gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Savaşçı, çocukların yarıyıl tatilinde çeşitli faaliyetler yapması gerektiğini vurguladı.



Çocuklardan sadece akademik başarı beklemenin yanlış olduğunu, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmek gerektiğine işaret eden Savaşçı, "Bir silah, ahlaki eğitim almış olanın elinde olursa şehit Ömer Halisdemir gibi bunu vatanı, milleti, devleti, bayrağı için kullanırken, ahlaki eğitimden yoksun birinin eline geçerse o kişi, silahı, devleti yıkmak için milletine doğru çevirir. Çok şükür bu ülkede şehit Ömer Halisdemirler eksik olmadı, olmayacaktır. Gerçek başarı, akademik ve ahlaki eğitimin birleşmesiyle meydana gelecek. Sevgili öğrenciler, bugün karnedeki notlarınız, sizin zekanızın ölçüsü olmayacak. Bu notlar sizin yaptığınız çalışma ve başarının sadece bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.



"Amacımız öğrencileri teşvik etmek"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep de bugün herkesin heyecanlı olduğunu söyledi.



Kep, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kendilerine verdiği yetkiyle, takdir ve teşekkür alan öğrencileri ödüllendirmek için burada olduklarını söyledi.



"Takdir sizden hediye bizden" sloganıyla 2010 yılından beri devam eden projeyle ilgili bilgi veren Kep, öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla her yıl bu etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.



"Amacımız, notları düşük öğrencileri de takdir ve teşekküre teşvik etmek" diyen Kep, proje kapsamında 15 ilçede eş zamanlı olarak toplam 72 okulda 16 bin başarılı öğrenciye hediyeleri takdim ettiklerini belirtti.



Kep, çocuklara ve gençlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat hizmet sunduklarını anlatarak, "Şunu iyi bilmeliyiz ki bir neslin geleceğini, bir önceki nesil belirler. Velilerimize buradan seslenerek, çocuklarımızı, kültür, sanat ve spora yönlendirmeleri konusunda ricada bulunuyorum. Çünkü bu gençler bizim geleceğimiz ve Türkiye'nin mimarı olacaklar." diye konuştu.



Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman'ın da katıldığı törende, konuşmaların ardından takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere okul çantası, defter, kalem, silgi, boyama kalemi gibi malzemeleri içeren özel tasarım setler verildi.



Tozkoparan Ortaokulu Korosu'nun 15 Temmuz Şehitler Marşı'nı seslendirdiği tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.