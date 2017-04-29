İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Mahmudiye'ye Çevre Düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Eskişehir'in Mahmudiye İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Mustafa Arslan, bina etrafındaki 4 yol kavşağı dahil 3 bin metrekare beton asfalt da yapılacağını belirtti. Arslan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza müteşekkiriz. Bizlere hem modern bir bina kazandırdılar, hem de emniyet binası etrafına çevre düzenlemesi ve 3 bin metrekare 2 beton asfalt yapıyorlar. AK Parti olarak daima halkımızın hizmetindeyiz, ilçemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Mahmudiye Eskişehir'in yıldızı parlayan ilçesidir. Atçılığı merkezi olan ilçemiz bundan sonra turizmde de adından bahsedilir olacaktır. Hazırlamış olduğumuz proje ile Mahmudiye turizm genişleme alanına aldırılarak atçılıkta turizm ilçesi olacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR