İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Karne Hediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının sömestr döneminde takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrencileri ödüllendirecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2010'dan bu yana "Takdir sizden hediye bizden" sloganıyla devam eden "Bir Takdir de Büyükşehirden" projesi ile bu yıl 16 bin öğrenciye karne hediyesi verilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karne hediyelerinin dağıtımı için 20 Ocak saat 10.30'da Güngören Tozkoparan Ortaokulunda tören düzenleyecek. Okul çantası, defter, kalem, silgi, boyama kalemleri ve daha birçok malzemeyi içeren özel tasarım setler, öğrencilere hediye edilecek.



Yarıyıl hediyesi, 14 ilçede 71 okulda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ve takdir-teşekkür belgesi alan öğrencilere dağıtılacak.



Belediyenin 7 yıldır devam eden projesi kapsamında, 100 bini aşkın öğrenciye karne hediyesi verildi. Karne notları yüksek olan öğrencileri ödüllendirirken, notları daha düşük olan öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmeyi, onları çalışmaya ve başarıya teşvik etmeyi amaçlayan projede bu yıl verilecek hediyelerle sayı 150 bine ulaşacak.