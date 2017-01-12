İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Kan Bağışı Kampanyasına Destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek verdi.



Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısının 4. birleşimi, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, söz alarak, kan bağışı kampanyası ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Türk Kızılayı'nın 149. yaşını kutladığını dile getiren Kınık, derneğin deprem, göç, afet ve savaş dönemlerinde yaptığı çalışmalara değindi. Kınık, Türk Kızılayı'nın yurt içi ve dışında çalışmalara devam ettiğini söyledi.



Suriye'ye yapılan yardım çalışmalarını hatırlatan Kınık, Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıya 6 yıldır ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Kınık, Suriye'ye bugüne kadar 33 bin tır insani yardım gönderdiklerini dile getirerek, hükümetin yaptığı çalışmaların da bulunduğunu vurguladı. Kerem Kınık, Türk Kızılayı'nın 2016 yılındaki bütçesini yüzde 70 oranında artırarak, 3 milyar 300 milyon liraya çıkardığını kaydetti.



Kızılay'ın kan bağışı toplama görevi de olduğunu anımsatan Kınık, şu bilgileri verdi:



"Hepinizin bir hastası olmuştur ve kana ihtiyaç duymuştur. Ülkede 2005'te 300 bin ünite kan bağışı varken, bugün 2,5 milyon ünite kan güvenli bir şekilde toplanabiliyor. Bu ağır kış şartlarında kan bağışımız azaldı. 'Kırmızı alarm' verdik. Ertesi gün de milletimiz kampanyayı o kadar sahiplendi ki 4 Ocak'ta Kızılay, tarihinin en yüksek kan bağışını aldı. Bir günde 13 bin 241 ünite kan bağışı aldık. Toplumun tüm kesimleri kampanyamıza destek veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı'nın köklü ve eskilere dayanan iş birliği imkanları ve geçmişi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tıpkı sivil toplum kuruluşları gibi nerede bir afet ve sıkıntı varsa, o sahalarda yer alıyor. Sizi tebrik ediyorum."



Kınık, belediye meclis üyelerinin de kan bağışı kampanyalarına destek istediklerini belirtti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan da "Kızılay'a 'Ülkemiz için kan veriyoruz' kampanyasını başlattıkları için teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu'nun kampanyaya katılım sağlamasını istiyoruz." dedi.



Toplantının ardından, Meclis üyeleri kan bağışında bulundu.