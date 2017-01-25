İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hadımköy'de Plastik Fabrikasında Çıkan Yangına 25 İtfaiye Aracı, 5...

IHAAW173542-ASA/25-01-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hadımköy’de plastik fabrikasında çıkan yangına 25 itfaiye aracı, 5 ambulans ve 85 personel ile müdahale edildiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hadımköy'de Plastik Fabrikasında Çıkan Yangına 25 İtfaiye Aracı, 5...

IHAAW173542-ASA/25-01-2017

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hadımköy'de plastik fabrikasında çıkan yangına 25 itfaiye aracı, 5 ambulans ve 85 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. 25.01.2017 17: 35: 42 TSI
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