IHAAW173542-ASA/25-01-2017
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hadımköy'de plastik fabrikasında çıkan yangına 25 itfaiye aracı, 5 ambulans ve 85 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. 25.01.2017 17: 35: 42 TSI
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hadımköy'de Plastik Fabrikasında Çıkan Yangına 25 İtfaiye Aracı, 5...
IHAAW173542-ASA/25-01-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hadımköy’de plastik fabrikasında çıkan yangına 25 itfaiye aracı, 5 ambulans ve 85 personel ile müdahale edildiğini bildirdi.
IHAAW173542-ASA/25-01-2017
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