İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım güzergahındaki çalışmalarla ilgili Maçka Parkındaki çalışma tamamlandığında 3 bin 500 metrekarelik alanın eski haline döndürüleceğini bildirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece'den Sarıyer'e, tüneller, bağlantı yolları, kavşaklar ve köprülerle yaklaşık 140 kilometrelik alternatif bir ulaşım güzergahının hayata geçirileceği belirtilerek, günde ortalama 150 bin sürücünün kullandığı Kağıthane- Piyalepaşa, Bomonti-Dolmabahçe ve Sarıyer-Çayırbaşı tünelleri ile entegre olması planlanan yeni tünel sayesinde "1,5 saatlik yolun 10 dakikaya ineceği" ifade edildi.



Çalışmalar kapsamında 138 bin 971 metrekarelik Maçka Parkının 3 bin 500 metrekarelik bölümünde tünel girişi için geçici çalışma yapılacağını ve iş tamamlandığında 3 bin 500 metrekarelik alanın eski haline döndürüleceği belirtilen açıklamada, "1 metrekare yeşil alan kaybı olmayacak. Çalışma yapılacak alanda 97 ağaç bulunuyor." denildi.



Açıklamada, ağaçların zarar görmemesi için İstanbul Orman Fakültesinden alınan rapor doğrultusunda hassas bir çalışma yürütüleceği, ağaçların bir kısmının taşınarak park içinde bir kısmının da farklı alanlarda yaşatılacağı, çalışmalar sırasında ağaç kesilmeyeceği, tünel tamamlandığında çalışma yapılan 3 bin 500 metrekarelik alandan nakledilen ağaç sayısı kadar ağacın aynı yere dikileceği kaydedildi.