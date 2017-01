İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Üsküdar Nakkaştepe'deki Boğaz Köprüleri Uçaksavar Tabur Komutanlığı kullanımındaki alan için 15. Füze Üs Komutanlığı ile Üsküdar Belediyesi arasında protokol hazırlanması konusu gündeme getirildi.



Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı'nın 3. birleşimi, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşti.



Toplantıda söz alan CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can, gündem dışı konuşma yaptı.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ve daha sonraki sürece değinen Can, askeri alanların İstanbul'dan kent dışına taşınması kararı verildiğini hatırlattı.



Nakkaştepe'deki Boğaz Köprüleri Uçaksavar Tabur Komutanlığı kullanımındaki alan için 15. Füze Üs Komutanlığı ile Üsküdar Belediyesi arasında protokol hazırlanmasının Üsküdar İlçe Belediye Meclisinde karara bağlandığına dikkati çeken Can, şunları söyledi:



"Üsküdar Belediyesine ait iş makinelerinin bu askeri bölgeye girip çıktıklarına, o mahallenin sakini olarak şahit oldum. İstanbul Boğazı'nda iş makineleri çalışıyor. Üsküdar Belediyesi, hangi sıfat ve yetkiyle böyle bir protokol yapma isteği gündeme geliyor. Protokol kararı ilçe belediye meclisinden geçiyor. Bana göre hukuksuz bir yetki, protokolün içeriğini bilmiyoruz. Üsküdar Belediyesinin aracı, bu bölgede çalışmaya devam ediyor."



"Askeri alanın güvenlik koridorlarını yapıyoruz"



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayvaz da askeri alanla ilgili protokol imzalanması için Üsküdar Belediye Meclisinin belediyeye yetki verdiğini söyledi.



Geçen hafta ilçe belediye meclisinde, Üsküdar Belediyesi ile 15. Füze Üs Komutanlığı arasında protokol imzalanması kararı alındığını dile getiren Ayvaz, "Bu bölgelerde, askeriyenin bize talepleri doğrultusunda, bakım için protokol yapabiliyoruz. Protokol içeriğindeki askeriyenin asfalt, iyileştirmeyle ilgili talepleri var. Askeri alanın etrafını sınırlayan güvenlik detaylarının yapımıyla alakalı protokol. Güvenlik duvarlarının yapımını protokole istinaden biz üstleniyoruz. Yaparken, yolları genişletiyoruz. Bunun dışında herhangi bir inşaat faaliyeti yok. Zaten bu alanlar, Boğaz öngörünüm alanlarında kalıyor, tamamen koru alanı. Yapılaşmaya kesinlikle kapalı olan alandır." diye konuştu.



Öte yandan, Bakırköy Ataköy'de, üzerinde 3 tenis kortu, spor alanları ve küçük bir yapının yer aldığı Emlak Bankası tesislerinin bulunduğu spor tesisi alanının "Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı" olmasına ilişkin plan değişiklik teklifi görüşüldü.



Plan değişikliğinin ihtiyaç doğrultusunda yapıldığı belirtilen rapora göre, 12 bin 633 metrekarelik alanın bir kısmına okul yapılacak. Ziraat Bankasının mülkiyetinde bulunan arazide, okulun yanı sıra yurt, kütüphane, spor tesisi, sergi ve konferans salonları gibi bölümler de yer alabilecek.



Plan değişikliğiyle ilgili söz alan CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, bu alanın Bakırköylüler tarafından spor alanı olarak kullanıldığını anlattı. Çoban, "Yıllardır kullanılan bir spor alanı kaldırılarak, imam hatip lisesi yapılmak isteniyor. Bu çok açık ve net." dedi.



Teklifi içeren komisyon raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.