İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Avcılar" Protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Avcılar ilçesi Merkez, Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala ve Üniversite mahallelerine ilişkin imar plan değişikliği teklifinin komisyona iade edilmesini protesto için CHP'li Meclis üyeleri toplantıyı terk etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı Toplantısı'nın 5. birleşimi, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşti. Avcılar ilçesi Merkez, Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala ve Üniversite mahallelerinde depreme dayanıklı modern yapılar inşa etmek amacıyla Avcılar Belediye Meclisi'nde onaylanan İmar Planı Değişikliği teklifini içeren komisyon raporu, Meclise sunuldu. Raporun AK Parti Meclis Grubu'nun isteğiyle komisyona iade edilmesi, AK Parti'li Meclis üyeleri ile CHP'li Meclis üyeleri arasında tartışmaya neden oldu.



Rapora ilişkin söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, bu raporun Avcılar'ın sıkıntılarının giderilmesi üzerine uzun süreli bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi. Avcılar'ın 1999 depreminde en çok tahribat gören yer olduğunu belirten Gülsever, şunları kaydetti:



"Avcılar'da yaşayan insanlar daha müreffeh bir plan değişikliği ile 4-5 katlı olan binaları planda daha aza çekilmişti. Şimdi onların bu haklarını tekrar onlara iade ederek, onların orada kendi mevcut haklarını koruyacak şekilde inşaat çalışmalarına olanak sağlamaya çalışıyoruz. Derdimiz, olanak sağlarken, onların inşaat yapmasının önünü açmak değil. Çünkü orası depremden en fazla hırpalanmış ilçe. Avcılar, depremde çok hasar gördü. Şu anda bizim insanlarımız tedirgin yaşıyorlar. Orada amacımız, bu iyileştirmeyi yaparak, insanlar evlerine girip çıkarken, huzur ve güvenle uyumalarını ve rahat etmeleri sağlamak."



Gülsever, Başkan Topbaş'ın Avcılar'a söz verdiğini dile getirerek, AK Parti Grubu tarafından, Gaziosmanpaşa'nın imar plan değişikliğini kabul etmedikleri için bir cezalandırma ile karşı karşıya kaldıklarını ileri sürdü. Gülsever, şu açıklamalarda bulundu:



"Bize bu planı geri çekeceklerini söylüyorlar. Bu planı geri çekeceksiniz ama size bir şey hatırlatmak istiyorum. Orada yaşayan halka bunun sebeplerini çok açık ve net anlatırız. Ama şunu bilin, Avcılar ya da benzer yerlerde olası bir deprem olur, Allah muhafaza bir kişinin bile burnu kanasa, siz bunun hesabını Cenab-ı Allah'a veremezsiniz. Bunun için lütfen kararınızı bir kere daha gözden geçirin ve bu planı buradan el birliğiyle geçirelim. Eğer bu kararınız devam ederse protesto etmek için bu andan itibaren, bu Meclisi terk edeceğiz."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekilli Temel Başalan ise iddialarla ilgili şunları söyledi:



"Bu konu sadece Avcılar değil, İstanbul'un tamamıyla ilgili. Biz AK Parti olarak bu zamana kadar kamu düzeniyle ilgili planlarda hakkaniyete ve adalete uygun bir şekilde davranmaya çalıştık. Burada CHP ya da AK Partili belediye ayrımı hiçbir zaman gözetmedik ve gözetmeyeceğiz. Ancak, teknik bir konunun bu aşamaya gelmesini açıkçası hoş görmüyorum. Grupta, Avcılar'a yapılan bu 1/5000'lik planlarıyla ilgili, sosyal donatı alanlarında bazı çekinceler, kaygılar oldu. Biz de bu arkadaşlarımızın sosyal donatı alanlarıyla ilgili bu düşünceleri ve kaygılarını göz önüne alarak, Mayıs ayına da çok fazla zaman yok, bu süre içerisinde tekrar yeniden değerlendirilmesi için komisyona iadesine karar verdik. Olay bu. Avcılar'daki, Gaziosmanpaşa'daki, Bayrampaşa'daki vatandaş da bizim vatandaşımız. 39 ilçedeki vatandaş da bizim vatandaşımız. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Ama siz Avcılar üzerinden, 'Siz bunu yapmıyorsunuz, halka anlatırız' derseniz. Kusura bakmayın, bu zamana kadar şunun altını çiziyorum. Hep ilkeli ve hakkaniyete uygun bir şekilde davranmaya çalıştık. İlkesiz davranan varsa o da sizsiniz. Siz Avcılar'a böyle, diğer ilçelere şöyle... Yok öyle bir şey. Biz bundan dolayı dosyayı geri çekmiş değiliz. Bizim burada kaygımız sosyal donatı alanlarıyla ilgili düzenleme yapılması. Biz, Avcılar'daki bu sorunun çözümünün arkasındayız, Allah'ın izniyle, AK Parti Grubu olarak bu sorunu biz çözeceğiz ama lütfen, kendi ilçelerinizle ilgili kararda oy birliği, diğer ilçelerle ilgili karar verirken oy çokluğu. Bu hakkaniyete ve adalete uygun değil."



Gülsever ve Başalan'ın bu açıklamalarının ardından, CHP'li Meclis üyeleri Avcılar Merkez, Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala ve Üniversite mahallelerine ilişkin imar plan değişikliğinin komisyona iade edilmesini protesto için toplantıyı terk etti.