İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş: "Güçlü Türkiye Dünyada Farklı Coğrafyaların Umudu...

AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısı sonrasında Büyükada'da yapılan sevgi yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstişare toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Güçlü bir Türkiye dünyada farklı coğrafyaların da umudu demektir. Bu durumda kurulmuş tezgahları bozuyor" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı tarafından 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında düzenlenen bir dizi programa katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükada'da düzenlenen tekne gezisinde Başkan Kadir Topbaş, meclis üyeleri, ilçede görev alan STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu. Programda vatandaşlara 16 Nisan referandum unda oylanacak yeni anayasa ile yapılacak değişiklikler anlatıldı. Ayrıca Başkan Kadir Topbaş, Adalar ilçesi özelinde yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan projeleri anlattı.



Büyükada'da düzenlenen programlar öncesi Başkan Topbaş, Türk Polis Teşkilatının 172. yılı münasebetiyle Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Polislerle sohbet eden Başkan Topbaş, ülkenin emniyetini sağladıkları için polislere ve amirlerine teşekkür etti.



"Güçlü Türkiye dünyada bir farklı coğrafyanın umudu demektir"



Tekne gezisinde düzenlenen istişare toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Biz Türkiye olarak 3 milyon civarındaki Suriyeli'ye, daha önceleri de İspanya'dan kovulan Yahudiler gibi birçok yere kapılarımızı açmış bir milletiz. Yani aman dileyen herkese kapı açmışız. Bundan dolayı güçlü bir Türkiye dünyada farklı coğrafyaların da umudu demektir. Bu durumda kurulmuş tezgahları bozuyor" dedi.



Kimyasal ürünlere karşı ev hanımlarına uyarılarda da bulunan Topbaş, "Ben kendim dışarıda ayran içmiyorum, yoğurt yemiyorum. Evimde ekşi mayalı ekmek yiyorum, yani o kimyasal mayalı ekmekleri yemiyorum. Hanımefendiler evde asla kabartma tozu kullandırmıyorum. ya karbonat kullandırıyorum, ya yoğurt kullandırıyorum. Bunların hepsi kimyasal, bunlara dikkat edin. Halk Ekmek Müdürüm bana 'Başkanım yoğurt yapsak mı?' diye sordu. Bende ona çok basit niye evde yapmıyorlar dedim. Televizyonlarda bahsediliyor yoğurtların arkasında 18 madde katkı olduğunu söylüyorlar. Dolapta duruyor küflenmiyor, küflenmeyen yoğurt yoğurt değildir" diye konuştu.



Tekne gezisinin ardından Başkan Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve beraberindeki heyet Büyükada'da sevgi yürüyüşüne katıldı. Türk bayraklarıyla Büyükadalıları selamlayan Topbaş'a vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Başkan Topbaş, yürüyüş sırasında vatandaşlara karanfil hediye etti. - İSTANBUL