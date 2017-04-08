Istanbul Buluşması" Başladı
"Evet Platformu" tarafından düzenlenen "İstanbul Buluşması", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın alana gelmesiyle başladı.
"Evet Platformu" tarafından düzenlenen "İstanbul Buluşması", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın alana gelmesiyle başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Kısıklı'daki konutundan helikopterle Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılar ve vatandaşlarla selamlaştı.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım da eşi Semiha Yıldırım ile Ankara'dan geldiği Atatürk Havalimanı'ndan Yenikapı Etkinlik Alanı'na helikopterle geçti. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da platformdan vatandaşları selamladı.
"İstanbul Buluşması", Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıyla devam ediyor.
Notlar
"Aşkımız memleket, millet için evet" sloganıyla düzenlenen buluşma için vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakasından otobüs, Marmaray, metrobüs, metro ve deniz yoluyla Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi. Alan, ellerinde Türk bayrakları ve "Evet" yazılı flamalar taşıyan vatandaşlarla tamamen doldu.
Erken saatlerde alana gelen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Canım İstanbul" şiiri dinletildi.
Öte yandan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, merhum Başbakan Necmettin Erbakan, eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Başkanlık sistemi" hakkındaki düşüncelerinin yer aldığı video izlettirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın alana gelişinin ardından "İstanbul Buluşması", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.
Konuşmaların öncesinde sanatçı Uğur Işılak "Evet diyoruz", Hanefi Söztutan "Demokrasi Marşı", Arif Nazım "Ayağa kalk İstanbul", "Evet diyeceğiz", Ceyhun Çelik "Tabii ki evet" ve Eşref Ziya Terzi "Karanlık bizi sevmiyor" adlı şarkı ve şiirleri seslendirdi.