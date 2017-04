Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam talebine ilişkin kanaatinin bilindiğini belirterek, "İşte karar 16 Nisan. 16 Nisan'da sandıktan çıkacak her 'evet' onun da yolunu açacaktır. Bak Kılıçdaroğlu ne diyor; 'Ben hayır demem.' diyor, tamam ne güzel. Sayın Bahçeli zaten kanaatini açıkladı; 'Ben evet derim.' diyor. Sayın Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum. Meclisten geçip bana geldiğinde ben de bunu onaylarım. Tereddütsüz onaylarım, zira şehitlerimizin o katillerini affetme yetkimiz bizim yok, böyle bir şey yapamayız." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Aşkımız memleket, millet için evet" sloganıyla düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.



Mitinge katılanlara, Başbakan Binali Yıldırım gibi kendisinin de sormak istediğini ifade eden Erdoğan, 180 kere de tekrar edilse fayda olacağını söyledi.



"İstanbul 16 Nisan'da güçlü Türkiye için 'evet' diyor mu?" sözlerine katılımcılar "evet" yanıtını verince Erdoğan, bunun tüm dünya tarafından duyulmasını istedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İstanbul 16 Nisan'da büyük Türkiye için 'evet' diyor mu?", "İstanbul 16 Nisan'da müreffeh Türkiye için 'evet' diyor mu?", "İstanbul 16 Nisan'da istikrarlı Türkiye için 'evet' diyor mu?" sözlerine katılımcılar "evet" diye karşılık verdi.



Rabbin, birliği ve beraberliği daim eylemesi temennisinde bulunan Erdoğan'ın, "Gençler güçlü bir Türkiye için çağrınızı aldım. Güçlü bir Türkiye için 'Ben de varım.' diyorum. İstanbul sen de var mısın? 16 Nisan'a kadar kapı kapı dolaşmaya var mısın İstanbul?" sözlerine kalabalık, "evet" yanıtını verdi.



Erdoğan, Türkiye'nin demokrasisini de hak etmiş bir ülke olduğunu, milletin bir asır önce İstanbul önlerine gelen işgal gemilerine bakıp "Geldikleri gibi giderler" dediğini anlatarak, 15 Temmuz gecesi darbecilerin sokağa çıktığını gören milletin yine aynı şeyi söyleyerek istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını kaydetti.





F16'lardan, helikopterlerden milletin kaçmadığını dile getiren Erdoğan, İstanbul'un o gece tarihinin en önemli sınavlarından birini alnının akıyla verdiğini, Boğaz Köprüsü'nü tutan darbecilere meydanı bırakmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesini işgal eden, Üsküdar Meydanı'nı, Çengelköy yolunu işgal eden darbecilere geçit vermediğini söyledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mücadelede İstanbul'un 99 şehit verdiğini, toplamda 249 şehit bulunduğunu, İstanbul'da 950 gazi, Türkiye'de 2 bin 193 gazi olduğunu anlattı.





Erdoğan, katılımcıların "idam" sözleri üzerine de şunları kaydetti:



"Benim kanaatimi biliyorsunuz, işte karar 16 Nisan. 16 Nisan'da sandıktan çıkacak her 'evet' onun da yolunu açacaktır. Bak Kılıçdaroğlu ne diyor; 'Ben hayır demem.' diyor, tamam ne güzel. Sayın Bahçeli zaten kanaatini açıkladı; 'Ben evet derim.' diyor. Sayın Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum. Meclisten geçip bana geldiğinde ben de bunu onaylarım. Tereddütsüz onaylarım, zira şehitlerimizin o katillerini affetme yetkimiz bizim yok, böyle bir şey yapamayız."



Bakara suresindeki "Allah yolunda öldürülenlere; onlar ölülerdir demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz." şeklindeki ayeti okuyan Erdoğan, şehadete koşanları böyle gördüğünü söyledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, onların "Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda/Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda." diyerek yürüdüklerini ifade ederek, bu uğurda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, gazilere de şifalar diledi.





Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" sözleri





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi saat 03.30 civarında Atatürk Havalimanına indiğinde kendisini on binlerce kişinin karşıladığını belirterek, F16'lar, helikopterlerin üzerilerinden uçtuğunu ve havalimanını çeviren tanklara, zırhlı araçlara, silahlı darbecilere aldırmadan iradesine, geleceğine milletin sahip çıktığını anımsattı.





Aynı gece kendisinden 3-3,5 saat kadar önce oraya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gittiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Kendi ifadesiyle 23.05-23.30 civarında havalimanına iniyor. Bakıyor ki ortalık karışık. Ortalığın karışık olduğunu görünce hemen Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Şimdi geçenlerde bir televizyon programında kendisini izledim. Ne dese beğenirsiniz? 'Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'ten çıktığında beni haberdar etseydi, ben de oraya gelirdim.' diyor. Biz FaceTime'dan tüm Türkiye'ye çağrımızı yaptık. Sen de çıkıp gelseydin. Yine gelmedin. Ama demek ki bundan sonra Kılıçdaroğlu'na iadeli taahhütlü göndermemiz lazım. Bu kişi 'Darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım.' diyen kişi. Şimdi bu durumda olan bir kişinin, bu ülkede yapabileceği bir şey olabilir mi? Bunlarda yürek diye bir şey yok. 'Ben beyanatımı verdim.' diyor. 'Darbelere karşı olduğumu söyledim.' diyor. İyi ki söylemişsin ya. Sonra da çıkıp, utanmadan bir şey daha söylüyor; 'Bu kontrollü darbedir.' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu ifade var ya şehitlerimizin ruhunu muazzep edecektir, yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk... Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi. 7 seçim kaybettin, şimdi 8'inciye hazırlanıyor ama inanın yine gitmez, gitmez. Koltuk kontrollü fakat ne olursa olsun, biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz."





(Sürecek)