İstanbul Buluşması"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen parti, cumhuriyetin partisi olamaz. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen parti, cumhuriyetin partisi olamaz. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok." dedi.
Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Aşkımız memleket, millet için evet" sloganıyla düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.
CHP'lilere seslenen Erdoğan, "CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim için üzülüyorum. Fikirlerimiz uymasa da bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalması gerçekten üzüntü verici. Onun için diyorum ki 16 Nisan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür. Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan'da rekor bir 'evet' oranına ulaşmamız halinde bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum." diye konuştu.
"Bunların her şeyden önce milli iradeye saygısı yok"
Türkiye'nin ana muhalefet partisini, terör örgütleriyle aynı çizgiye getiren birisinin bu ülkede alternatif siyaset üretemeyeceğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bazen 'bayrak, bayrak' diyor ya yalan. Hakkari'de bir miting yaptı. Hakkari mitinginde bir Türk bayrağı yoktu. Sen kimi aldatıyorsun? O zaman HDP'lilerin sayesinde, onların desteğiyle Hakkari'de miting yaptı. Türkiye'de bu iş yürek işidir diyoruz ya bunu boşuna söylemiyoruz. Biz oralara çok gittik. Sayın Başbakan sağolsun oralarda dolaştı. Aynı şekilde şu anda bakanlarımız, o bölgeyi sürekli dolaşıyorlar, geziyorlar. Oralardaki inşaatlar şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu iş yürek istiyor. Gideceksin, kaçmayacaksın. Gitmediğin yer senin değildir. Onlara bırakmayacaksın. Ama bunlar, teşkilat bile kuramadılar oralarda. Biz üzerine üzerine gittik.
Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen parti, cumhuriyetin partisi olamaz. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin bir milletvekili çıkar 'evet verenleri İzmir'de denize dökmekten' söz eder. Diğeri ondan aşağı kalmamak için 'hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini' söyler. Güya bu da deneyimli. Deneyimlisi öyle, deneyimsizi böyle. CHP milletvekillerinin bu halk oylaması kampanyası döneminde sokakta vatandaşı tehdit etmekten, kahvede darbetmeye kadar sergilemedikleri rezalet kalmadı. Böyle genel başkanın, böyle milletvekilleri olur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'dan sonra artık bu işlerin böyle kolay olmayacağını belirterek, "Çünkü Türkiye'nin yönetimine talipseniz, eskisi gibi yüzde 15 oyla Başbakanlığa oturma şansınız yok. 16 Nisan'a, yeni yönetim sistemine, bunlar ondan dolayı karşı çıkıyorlar." dedi.
"Demek sen şimdi geçmişinden rahatsızsın"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sabah Trabzon'daki mitingde yaptığı konuşmaya değinen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ne diyor biliyor musunuz? Partili cumhurbaşkanlığını eleştiriyor. 'Partili cumhurbaşkanlığı olur mu? Partiyi mi yönetecek, ülkeyi mi yönetecek?' diyor. Sanki CHP'nin geçmişini hiç okumamış. Gazi Mustafa Kemal hem Cumhurbaşkanı hem de CHP'nin genel başkanı değil miydi? Ey Kılıçdaroğlu, biraz tarihini, geçmişini oku. Cemaziyelevvelini bir öğren. İsmet İnönü, hem CHP'nin genel başkanı hem de Cumhurbaşkanı değil miydi? Bir bak onlara. Senin geçmişinde bunlar var. Demek sen şimdi geçmişinden rahatsızsın. Ben bunu şimdi rahat rahat söyleyebilirim. Kaldı ki dünyada bunun örnekleri çok. 'Ama nasıl kandırırım milleti.' Şimdi bunu söyleyerek neyi söylüyor? 'Böyle olan bir cumhurbaşkanı, tarafsız olabilir mi?' diyor. Demek ki Gazi Mustafa Kemal tarafsız değildi. Demek İnönü tarafsız değildi. Öyle saçmalık olur mu? Siz hizmette tarafsız olacaksınız.
Bu yaptığımız hizmetlerde diyor muyuz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Marmaray'dan, Avrasya Tüneli'nden, Osmangazi'den şunlar şunlar geçer, şunlar şunlar geçemez... Bizde tarafsızlığın daniskası var. Hayırcıların cibiliyetinde bu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'hayır' dediler mi? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 'hayır' dediler mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 'hayır' dediler mi? Marmaray'a 'hayır' dediler mi? Avrasya Tüneli'ne 'hayır' dediler mi? Osmangazi'ye 'hayır' dediler mi? İşte biz bunların hayır, hayır demelerine rağmen bunları yaptık. Niye? Benim milletime bunlar layıktı da onun için."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modern ve çağdaşlığın icraatla olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hayır çadırına girdim. Dedim ki niye 'hayır' diyorsunuz? Ne dediler biliyor musunuz? 'Çağdaş bir Türkiye için 'hayır' diyoruz.' Dedim ki Türkiye şu anda çağ dışı mı? Bak bu kadar yatırımlar yapıyoruz, bu kadar güzellikler var. İşte bak şurada Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Bu köprü dört gidiş, dört geliş. Şimdi ortasından bir de hızlı tren geçecek. Bu, çağdaş Türkiye'nin insanları için yapıldı. Şimdi buradan sizler geçmiyor musunuz? Hemen makas değişti. Ne dedi biliyor musunuz? 'Neden oranın adını Tayyip Erdoğan Köprüsü koymadınız da Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz?' Dedim ki bak üzüldüm. Sen şunu söylemeliydin. Tayyip Erdoğan ne kadar mütevazi ki kendi adını buraya koymadı. Peki niye Yavuz Sultan Selim? Çünkü o Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin gelmiş geçmiş en önemli sultanlarından biri. Oraya o yakışırdı. Biz yaptığımız zaman bunu yaparız. Osmangazi Köprüsü'nün adını niye Osmangazi koyduk? Devleti-i Aliyye'nin kurucusu da onun için. Bizim derdimiz bu konuda tarihimizle bugünü buluşturalım, gençliğimizi buluşturalım. Yarına öyle gidelim."
(Sürecek)