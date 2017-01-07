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İstanbul Boğazı Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Boğazı Trafiğe Kapatıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

İstanbul Boğazı Trafiğe Kapatıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerinin saat 08.55 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

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