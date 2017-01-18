Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHA
İstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Özellikle Sarıyer ve çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde kaldı.
Istanbul Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Trafiğine Kapatıldı
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHAİstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHA
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