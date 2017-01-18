Istanbul Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Trafiğine Kapatıldı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHAİstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Istanbul Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Trafiğine Kapatıldı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul DHA

İstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Özellikle Sarıyer ve çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde kaldı.

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