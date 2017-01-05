Martılarıyla ünlü İstanbul Boğazı'nın yeni misafirleri kuğular oldu. Vatandaşlar kuğuları simit ve ekmekle besledi.



Kış ayı olmasına rağmen Beykoz Çubuklu sahiline gelen kuğuları vatandaşlar simit, poğaça ve simitle beslerken, güneşli havanın tadını çıkaran kuğular güzel görüntüler oluşturdu.



Beykozlu yaban hayat fotoğrafçısı Berat Akkaş kuğuları fotoğraflayı görüntülerle kayıt altına alırken "4 yıldır Ocak ayının ilk haftalarında Beykoz'a geliyorlar. Soğuk hava şartlarından kaçıp Beykoz'a sığındıklarını" söyledi.



Akkaş, "Geçtiğimiz seneler de 5-6 birey görünürken bu sene 11 birey geldi. Beykoz insanın misafirperverliği onların sayısını arttırdı. İnsanlarımız bu kuşları çok sevdi telefonla fotoğraflarını çekiyorlar simit atıyorlar. Selfie çekenler bile var" dedi. - İSTANBUL