İstanbul Boğazı'nın Toplam Değeri 610 Milyar Lira

Yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul Boğazı'ndaki yapı stoklarının toplam değeri 610 milyar lira seviyesinde bulunuyor.



TUVİMER yaptığı yeni araştırmaya göre, İstanbul Boğazı'ndaki 53 bin 255 bin metrekarelik toplam yapı stokunun değeri 550 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Boğaz'da tespit edilen 660 yalı da toplam stoka dahil olduğunda 610 milyar liraya ulaşan bir değer ortaya çıkıyor.



Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER), İstanbul Boğazı'nda tapulandırılabilir ve işlevlendirilerek piyasa arzına açılabilir gayrimenkullere ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Genel Müdür İshak Altun'un yaptığı açıklamalarda, "TUVİMER İstanbul Değer Haritası" çalışmasının 4'üncü raporunda çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, ilk kez 1983 Boğaz Yasası'yla sınırları çizilen Boğaziçi'nde 114 milyon 453 bin metrekare arazi bulunduğunu, söz konusu arazinin yüzde 6'sının şehir merkezinde, yüzde 41'inin ön görünümde, yüzde 12'sinin geri görünümde, yüzde 41'inin de kırsal kesimde kaldığını bildirdi.



"Boğaziçi" diye bilinen İstanbul'un boğaz bölgesinde ön ve arka görünümde bulunan toplam yapı alanının 53 milyon 255 bin metrekare olduğunu kaydeden Altun, iş yeri ve konutları içeren bu yapıların ortalama metrekare fiyatının 9 bin 500 lira olduğunu söyledi.



Altun, yapı stoku açısından Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası arasında 7 milyon metrekarelik bir fark bulunduğunu, toplam yapı alanının Anadolu Yakası'nda yaklaşık 23 milyon 33 bin metrekare, Avrupa Yakası'nda ise yaklaşık 30 milyon 222 bin metrekare olduğunu bildirdi.



TUVİMER Genel Müdürü Altun, Boğaziçi'nde konutların ortalama metrekare fiyatının en yüksek olduğu ilçelerin başında 16 bin 500 lira ile Beşiktaş'ın geldiğini belirterek, Beşiktaş'ı 13 bin 500 lira ile Sarıyer, 9 bin lira ile Beykoz ve 8 bin 500 lira ile Üsküdar'ın izlediğini söyledi.