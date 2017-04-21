İstanbul Boğazı'ndan Rus Savaş Gemisi Geçti
İstanbul Boğazı'ndan Rus Savaş Gemisi geçtiİSTANBUL - Rus Donanmasına ait 156 borda numaralı "Yamal" isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
İstanbul Boğazı'ndan Rus Savaş Gemisi geçti
İSTANBUL - Rus Donanmasına ait 156 borda numaralı "Yamal" isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Rus Donanmasına ait 156 borda numaralı "Yamal" isimli savaş gemisi saat 09.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.Geniş güvenlik önlemleri arasında boğazdan geçen geminin geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ve deniz polisi eşlik etti. Savaş gemisinin geçişi sırasında güvertede askerlerin beklemesi dikkat çekerken, mürettebatın dürbün ile etrafı izledikleri görüldü.