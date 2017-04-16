İstanbul Boğazı'ndan Rus Savaş Gemisi Geçti
Rus donanmasına ait 158 bordo numaralı savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.
Rus donanmasına ait 158 bordo numaralı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.
Rus donanmasına ait 158 bordo numaralı askeri savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İstanbul Boğazı'ndan saat 16.30 sıralarında geniş güvenlik önlemleri arasında boğazdan geçen geminin geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler eşlik etti. Sahilde bulunan vatandaşlarda, savaş gemisinin geçişini ilgiyle izleyip cep telefonuyla görüntüledi. - İSTANBUL