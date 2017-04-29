Istanbul Boğazı'ndan Ikinci Kez Geçti

İngiliz savaş gemisi HMS Daring, ikinci kez İstanbul Boğazı'ndan geçti.



Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan İngiliz donanmasına bağlı D32 borda numaralı HMS Daring adlı güdümlü füze destroyeri, bu kez Marmara'ya açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında ön bölümünde askerlerin silahlarıyla nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin geçişi sırasında sahil güvenlik birimlerinin eşlik ettiği görüldü.



5 gün önce boğazdan Karadeniz sularına açılan savaş gemisi Soğuk savaş döneminden sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.



(Ufuk Kıvık / İHA)