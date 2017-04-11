Istanbul Boğazı'na Yunus Akını

İstanbul Boğazı'nda bir yunus sürüsünün yaptığı şovu vatandaşlar ilgiyle izledi.



İstanbul Boğazı'nda bu sabah saatlerinde geçen yunus sürüsünü vatandaşlar hayranlıkla izledi. Ortaköy açıklarında denizde dalıp çıkan yunuslar adeta şov yaptı. Yunusların bu şovu kameralar tarafından görüntülenirken, vatandaşlar doyumsuz manzarayı cep telefonlarıyla da kaydetti. Yaklaşık yarım saat süren bu şov yunusların gözden kaybolmasıyla son buldu.



(Murat Horoz/İHA)