İstanbul Boğazı, Gemi Trafiğine Açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle gemi geçişine kapatılan İstanbul Boğazı, görüşün iyileşmesi dolayısıyla gemi trafiğine açıldı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın, görüşün iyileşmesi dolayısıyla saat 22.00'den itibaren gemi trafiğine kuzey/güney yönlü açıldığı bildirildi.