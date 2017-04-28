İstanbul Boğazı Çift Yönlü Kapatıldı

Boğazdan gemi geçişleri, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı Çift Yönlü Kapatıldı

Boğazdan gemi geçişleri, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Kaynak: Dunya.com

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