İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Üyeleri Sarıyer'de Toplandı
İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği üyeleri, Sarıyer Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2017 Nisan ayı olağan toplantısında bir araya geldi.
İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği üyeleri, Sarıyer Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2017 Nisan ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Birlik Encümen ve Komisyon üyelerinin yeniden seçildiği toplantıda, İstanbul Boğazı kıyılarında hayata geçirilebilecek yeni projeler ve yeni yılda atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.
İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, 2017 Nisan ayı olağan toplantısını Sarıyer Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Birlik Encümen ve Komisyon üyelerinin yeniden seçildiği toplantıya, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yanı sıra birliğe üye belediyelerden çok sayıda meclis üyesi katıldı.
Fikir alışverişinde bulunuldu
Kahvaltının ardından Birlik Encümen ve Komisyon üyelerinin yeniden seçilmesiyle başlayan toplantı, 2016 yılı faaliyet raporu ve mali yılı kesin hesabının görüşülmesiyle devam etti. Toplantıda, İstanbul Boğazı kıyılarında hayata geçirilebilecek yeni projeler ve yeni yılda atılması gereken adımlar hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.
2002 yılında kurulan İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Fatih Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi olmak üzere 7 üye belediyeden oluşuyor. - İSTANBUL