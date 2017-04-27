Istanbul Boğazı Açıklarındaki Gemi Kazası - Istanbul
- Sahil şeridinden görüntüler - Rus askeri gemisinin battığı bildirildi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, canlı hayvan taşıyan Togo bayraklı "Youzarsıf H." adlı 81 metre uzunluğundaki gemi ile "Liman" isimli Rus bayraklı istihbarat gemisi çarpıştı.
- Sahil şeridinden görüntüler - Rus askeri gemisinin battığı bildirildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, canlı hayvan taşıyan Togo bayraklı "Youzarsıf H." adlı 81 metre uzunluğundaki gemi ile "Liman" isimli Rus bayraklı istihbarat gemisi çarpıştı.