Istanbul Boğazı Açıklarındaki Gemi Kazası - Istanbul

- Sahil şeridinden görüntüler - Rus askeri gemisinin battığı bildirildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, canlı hayvan taşıyan Togo bayraklı "Youzarsıf H." adlı 81 metre uzunluğundaki gemi ile "Liman" isimli Rus bayraklı istihbarat gemisi çarpıştı.