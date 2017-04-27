İstanbul Boğazı Açıklarındaki Gemi Kazası

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında, Rus askeri gemisi ile çarpışan kazadan az hasar alan canlı hayvan yüklü gemiye, yükünü aldığı Romanya'ya geri dönme izni verildi.



Geminin bağlı olduğu şirketten alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik, Togo bayraklı "Youzarsıf H." adlı 81 metre uzunluğundaki gemiye, içindeki canlı hayvanların sağlığı için Romanya'ya dönüş izni verdi. Geminin, içindeki canlı hayvanlarla beraber Romanya'ya doğru dönüşe geçtiği öğrenildi.



Kaza öğle saatlerinde gerçekleşmişti



Rusya Deniz Kuvvetlerine ait "RFS Liman" isimli istihbarat gemisi ile Togo bandıralı "Youzarsif H" isimli yük gemisi, bugün saat 11.45'de İstanbul Boğazı açıklarında Kilyos kuzeyinde, 29 kilometre mesafede yoğun sis nedeniyle çarpışmıştı.



Yük gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Rus askeri gemisindeki mürettebat, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı ve zamanla yarışılan bir operasyonla kurtarılırken, canlı hayvan yüklü gemi ise Kilyos açıklarında demirletilmişti. 81 metre uzunluğunda ve 17 personel bulunan Togo bayraklı "Youzarsıf H." adlı yük gemisinin, sisin kalkmasının ardından Büyükdere mevkisine çekilmesi ve hukuki işlemlerin başlaması bekleniyordu.