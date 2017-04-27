İstanbul Boğazı Açıklarındaki Gemi Kazası

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında canlı hayvan yüklü gemiyle çarpıştıktan sonra batan Rus askeri gemisinin tüm mürettebatı kurtarıldı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, canlı hayvan taşıyan Togo bayraklı "Youzarsıf H." adlı 81 metre uzunluğundaki gemi ile "Liman" isimli Rus bayraklı istihbarat gemisi çarpıştı.



Yardım çağrısı üzerine İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, kurtarma 3 römorkörü ile "KIYI EMNİYETİ 3", "KIYI EMNİYETİ 8" ve "KIYI EMNİYETİ 6" hızlı tahlisiye botları olay yerine sevk edildi.



Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 63'ü Kıyı Emniyeti ekipleri, diğer 15'i ise "Youzarsıf H" gemisindeki mürettebat tarafından kurtarıldı. Rus askeri gemisinin bir süre sonra battığı bildirildi.



Kıyı Emniyeti ekiplerince Sahil Güvenlik gemilerine teslim edilen Rus mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.