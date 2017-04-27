İstanbul Boğazı Açıklarında Gemi Kazası

İstanbul Boğazı açıklarında, Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir geminin çarpışması nedeniyle bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.



Boğaz'ın Karadeniz girişinin 18 deniz mili açığında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.



Mürettebatın yardım çağrısı üzerine, Kıyı Emniyetine ait hızlı tahlisiye botları ve römorkörler bölgeye intikal etti.



Ekiplerin mürettebatın çoğunu kurtardığı ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.