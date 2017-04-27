İstanbul Boğazı Açıklarında Canlı Hayvan Yüklü Gemiyle Çarpışan Rus Askeri Gemisinin Battığı...

İstanbul Boğazı açıklarında canlı hayvan yüklü gemiyle çarpışan Rus askeri gemisinin battığı bildirildi.

İstanbul Boğazı Açıklarında Canlı Hayvan Yüklü Gemiyle Çarpışan Rus Askeri Gemisinin Battığı...

İstanbul Boğazı açıklarında canlı hayvan yüklü gemiyle çarpışan Rus askeri gemisinin battığı bildirildi

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